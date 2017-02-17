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Работники Юрмальской муниципальной полиции выставили на мороз из вытрезвителя некоего мужчину без обуви, в результате чего ему пришлось ампутировать пальцы на ногах. В полиции начата служебная проверка, сообщает la.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

Житель Юрмалы встретил в местной больнице человека с ампутированными пальцами ног. Он пожелал остаться анонимным, однако, сославшись на разговор с пострадавшим, рассказал, что работники муниципальной полиции выставили мужчину из вытрезвителя на мороз без обуви, в результате чего он заработал обморожение и ему пришлось ампутировать пальцы ног.

«Я считаю, что этого человека нужно было доставить домой, в приют или еще в какое-нибудь место, где он не обморозил бы конечности. К сожалению, его выпустили ночью, зимой, на мороз, теперь его можно найти в коляске в Юрмальской больнице. Что будет дальше? Неизвестно. Возможно, придется ампутировать ноги по колено», - рассказал житель Юрмалы.

Юрмальская муниципальная полиция начала проверку, которая закончится через три недели.