Происшествия |

В начале недели работники Рижской муниципальной полиции отправились на Юглу, где некая женщина выкинула мусор на балкон своих соседей.

На месте происшествия полицейские встретили потерпевшую, которая рассказала, что этажом выше живет женщина, и она свои бытовые и пищевые отходы выкинула к ней на балкон. Рассказала также, что эта соседка пыталась пластилином залепить дверной глазок, постоянно оскорбляет и угрожает ей физической расправой.

Во время осмотра балкона информация женщины подтвердилась. Вызвавшая стражей порядка женщина выразила желание написать заявление на соседку в полицию.

Полицейские отправились на этаж выше, чтобы выяснить мотивы поведения соседки. Дверь открыла 61-летняя женщина, которая отрицала, что вывалила мусор на балкон. Но в беседе с полицией призналась, что своих соседей не переносит и периодически не дает им спокойно жить. А еще через некоторое время созналась, что разбила бутылку из-под алкоголя и выкинула ее через окно, а та залетела на балкон соседки.

Полицейские предупредили женщину о возможных последствиях ее поступка, но она не принимала их во внимание и утверждала, что штраф в любом случае платить не будет.

В итоге на пожилую женщину был составлен протокол об административном нарушении с применением денежного штрафа в размере 30 евро.