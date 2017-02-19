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Без вести пропавший 26 января 74-летний пенсионер Янис Слогс - житель поселка Эглюпе Инчукалнской волости, найден, к сожалению, без признаков жизни, пишет Bezvests.lv.

Как сообщает племянница пропавшего на своей страничке в фейсбуке Гунта Слога, ее дядя найден недалеко от железнодорожного полотна в Эглюпе - через три недели после начала поисков. К сожалению, без признаков жизни. По результатам первичного осмотра, смерть наступила в результате переохлаждения. Это официальная причина смерти. Более подробная информация не сообщается, результатов медэкспертизы пока нет.

"События последних дней жизни Яниса для нас так и останутся до конца неясными. Но на душе спокойно от того, что, наконец, сможем его достойно проводить".

Племянница Яниса благодарит всех, "кто не оставил семью в беде - поддержал, помог, чем сумел и был мысленно с нами. Особая благодарность Андре Берзине и другим жителям Эглюпе, людям Bezvests.lv и Иеве Пуките."

Cо слов племянницы Гунты,ее Дядю нашли по ту сторону железной дороги. На 45 километре, у самого края железнодорожного полотна. Заметил машинист поезда. Нашли Яниса 14 февраля. На теле были повреждения, котрые медики объясняют падением, причина смерти - переохлаждение, замерз. Большое вам спасибо за то, что делаете эту фантастическую работу!" - написала добровольцам Bezvests.lv Гунта Слога.

Напомним, 74-летний житель села Эглюпе пропал без вести 26 января 2017 г. Янис жил один, поэтому достоверно неизвестно, в какое именно время он пропал. Соседи последний раз его видели 26 января. На звонки близких 27 и 28 января Янис не отвечал. Это родственников насторожило, и они объявили мужчину в розыск.

5 февраля Bezvests.lv организовал поиски и вместе с родственниками пропавшего Яниса Слогса, местными жителями, сотрудниками Инчукалнской полиции самоуправления, и всеми желающими присоединиться (на призыв о помощи отозвалось около 90 человек из разных районов Латвии) с утра и до вечера искали пропавшего Яниса, но в тот день, увы, несмотря на все усилия добровольцев, родных и соседей пенсионера, найти его не удалось.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным Яниса Слогса...