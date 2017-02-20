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19 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Вецмилгравис, откуда поступила информация от соседей, что некий мужчина не выводит на улицу свою собаку справлять нужду, сообщает Skaties.lv.

Прибывших на место полицейских встретил мужчина, который рассказал, что видел, как сосед вывел собаку, но животное было не в силах удержаться и справило нужду прямо в подъезде. Также бдительный сосед сообщил, что неоднократно слышит, как собака воет, возможно, хозяин ее бьет.

Полицейские направились в указанную квартиру, двери которой им долго никто не открывал. Когда хозяин все-таки появился, от него сильно пахло алкоголем. Факт, что его собака справила нужду прямо в подъезде, мужчина категорически отрицал, но то, что собаку не выгуливает – подтвердил.

Он признался, что выводит своего питомца на прогулку только раз в неделю, объясняя это нехваткой времени, и заметил, что домашнее животное ему вообще не нужно.

Во время разговора к мужчине подбежала среднего размера собака, осмотрев которую было установлено отсутствие каких-либо побоев. Она выглядела сытой и упитанной.

По данному случаю заведено административное дело по факту жестокого обращения с животным. Материалы дела направлены на рассмотрение в Продовольственно-ветеринарную службу.

Рижская муниципальная полиция напоминает, что собак, которые старше трех месяцев, нужно выводить на прогулку дважды в день, минимум на полчаса. За нарушения правил содержания и жестокое обращение с животными можно получить предупреждение или штраф от 7 до 350 евро, конфисковав питомца или нет.

Фото: Рижская муниципальная полиция