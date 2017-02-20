ЧП с российским самолетом в Рижском аэропорту: возбуждено уголовное дело (3)

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Происшествия | 20 февраля 2017 года, 16:03

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту произошедшего 17 января в международном аэропорту "Рига" инцидента с самолетом Vim Airlines.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица, уголовный процесс начат по статье Уголовного закона о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта или об умышленном запуске в эксплуатацию технически неисправного воздушного транспортного средства. За это нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или денежного штрафа.

Уголовный процесс начат по факту, подозреваемых по нему пока нет. В расследовании уголовного дела полиция будет сотрудничать с Бюро по расследованию транспортных несчастных случаев и инцидентов, находящимся в ведении министра сообщения.

Напомним, 17 февраля перед взлетом самолет Vim Airlines выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из находившихся в самолете 40 пассажиров - команда КХЛ "Лада", которая летела в Уфу, а также семи членов экипажа не пострадал.

Представитель аэропорта Лаура Карните сообщила, что требованиям во время инцидента отвечал и коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы.

Обследование полосы, которое сразу после инцидента провели специалисты аэропорта, показало, что повреждений, которые могли бы угрожать безопасности полетов, в результате происшествия не причинено. В результате инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта в пятницу была закрыта с 11:58 до 13:47. Многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, отменены или задержаны.

Комментарии 3
Крик1 час назад
Ай-яй-яй, дело уголовное завели, а подозреваемых нет. Так против Кого заводить-то? Да и дело ли Это? Успокойтесь. Ищите других преступников.
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да-а-а52 минуты назад
Вопрос-когда Делфи наладят качественную работу корректоров?В начале статьи дата 17 января,далее по тексту 17 февраля...И вообще.....
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кот36 минут назад
Какие корректоры.И журналисты просто вылизывают с информационных лент новости.Зачем думать?А вы о корректорах.
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