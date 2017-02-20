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Государственная полиция начала уголовный процесс по факту произошедшего 17 января в международном аэропорту "Рига" инцидента с самолетом Vim Airlines.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица, уголовный процесс начат по статье Уголовного закона о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта или об умышленном запуске в эксплуатацию технически неисправного воздушного транспортного средства. За это нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или денежного штрафа.

Уголовный процесс начат по факту, подозреваемых по нему пока нет. В расследовании уголовного дела полиция будет сотрудничать с Бюро по расследованию транспортных несчастных случаев и инцидентов, находящимся в ведении министра сообщения.

Напомним, 17 февраля перед взлетом самолет Vim Airlines выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из находившихся в самолете 40 пассажиров - команда КХЛ "Лада", которая летела в Уфу, а также семи членов экипажа не пострадал.

Представитель аэропорта Лаура Карните сообщила, что требованиям во время инцидента отвечал и коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы.

Обследование полосы, которое сразу после инцидента провели специалисты аэропорта, показало, что повреждений, которые могли бы угрожать безопасности полетов, в результате происшествия не причинено. В результате инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта в пятницу была закрыта с 11:58 до 13:47. Многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, отменены или задержаны.