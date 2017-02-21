Полиция предотвратила заказное убийство (1)
Происшествия | 21 февраля 2017 года, 11:19
Государственная полиция информирует, что в Латвии было предотвращено заказное убийство.
В результате проведенного масштабного расследования и оперативной работы в январе этого года полиции удалось предотвратить заказное убийство некоего мужчины.
Сегодня, 21 февраля, в 14:00, полиция проведет пресс-конференцию по результатам расследования. Она состоится в главном здании Госполиции. На пресс-конференции выступит начальник Отдела криминальных расследований Янис Лаздиньш, а также начальник Отдела расследования убийств Роман Яшин.
Недоплатили! Потому и раскрыли. Денег наверное старшему по чину не досталось.
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