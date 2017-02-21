Происшествия |

Поисковая организация bezvēsts.lv информирует о том, что в конце минувшей недели добровольцы в Вентспилсе искали провалившегося под лед рыбака. Добровольцам по приборам удалось увидеть под водой останки погибшего, но, как сообщает bezvēsts.lv, тело пока не удается поднять на поверхность.

Добровольцы Bezvests.lv Александр Фаминский Элина Степиня, Андрей Чернявский, Виктория Мельникова и другие с 13:30 до 19:00 в сотрудничестве с Вентспилсской криминальной полицией - руководителем и ответственным за расследование, а также Вентспилсской службой спасения 112 искали в Венте утонувшего человека с помощью робота для подводных поисков.

Поисковым мероприятием руководил основатель Bezvests.lv Александр Фаминский, а специальную поисковую технику - робот, сонар и подводный сканер- предоставил и привез из Риги в Парвенту доброволец Андрей Чернявский. Он же управлял роботом сканером, сидя в лодке, и следил за всем происходящим на экране сонара.

К сожалению, сегодня поднять тело человека из реки не получилось, но на экране сонара довольно четко можно было различить элементы, которые свидетельствуют о том, что в определенном секторе,недалеко от берега, на глубине трех метров подо льдом, возможно, находится тело утонувшего.

Из-за плохой видимости под водой не удалось точно установить место Х и сразу же поднять тело из-под воды с помощью робота, а водолазного снаряжения в светлое время суток на месте поисков не было. К 19 часам из-за наступившей темноты поисковое мероприятие пришлось прекратить. Поиски будут продолжены в дневное время.

Поисковая организация благодарит за посильную помощь в поисках и поддержку сотрудников Криминальной полиции и пожарно-спасательной службы Вентспилса.