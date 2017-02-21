Происшествия |

По техническим причинам сегодня в Риге закрыты Центральный железнодорожный вокзал и торговый центр Origo, сообщили в Государственной полиции.

Из здания эвакуированы люди.

T/c Origo izveidojusies arkartas situacija un tiek veikta evakuacija. Sekojiet informacijai. — TC Origo (@tc_Origo) 21 февраля 2017 г.

Предприятие Pasažieru Vilciens в социальных сетях сообщает, что вокзал закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией, а поезда курсируют до станций Торнякалнс, Земитаны и Яняварты.

Rīgas Centrālā stacija slēgta sakarā ar ārkartas situāciju! Vilcieni kursē no/līdz Torņakalnam, Zemitāniem, Jāņavārtiem. Info: 80001181! — Pasažieru Vilciens (@PVilciens) 21 февраля 2017 г.

Evakuācija ietekmē arī vilcienu kustību.. Info zvanot: 80001181 https://t.co/mkkz4WkxCI — Pasažieru Vilciens (@PVilciens) 21 февраля 2017 г.

В последний раз торговый центр "Ориго" и вокзал был подвергнут эвакуации 16 февраля 2017. Тогда причиной эвакуации стала горящая печь.