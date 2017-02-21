Вокзал и Origo вновь эвакуированы: остановлено движение электричек (2)

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Происшествия | 21 февраля 2017 года, 18:03

По техническим причинам сегодня в Риге закрыты Центральный железнодорожный вокзал и торговый центр Origo, сообщили в Государственной полиции.

Из здания эвакуированы люди.

Предприятие Pasažieru Vilciens в социальных сетях сообщает, что вокзал закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией, а поезда курсируют до станций Торнякалнс, Земитаны и Яняварты.

В последний раз торговый центр "Ориго" и вокзал был подвергнут эвакуации 16 февраля 2017. Тогда причиной эвакуации стала горящая печь.

Комментарии 2
Пассажиры ждут56 минут назад
Вы бы написали, когда пустят снова электрички? Люди же читают, возвращаются с работы, а сидят в неведении, из-за каких-то идиотов, балующихся телефоном. Превратили вокзал с торговый центр "коммерсанты", теперь мы обычные пассажиры пожимаем плоды!!! Ну, а вам "журналистам" лень позвонить, узнать когда поедут поезда!!!
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1231 час назад
Путин опять Ориго заменировал?
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