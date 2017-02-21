Вокзал и Origo вновь эвакуированы: остановлено движение электричек (2)
По техническим причинам сегодня в Риге закрыты Центральный железнодорожный вокзал и торговый центр Origo, сообщили в Государственной полиции.
Из здания эвакуированы люди.
T/c Origo izveidojusies arkartas situacija un tiek veikta evakuacija. Sekojiet informacijai.— TC Origo (@tc_Origo) 21 февраля 2017 г.
Предприятие Pasažieru Vilciens в социальных сетях сообщает, что вокзал закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией, а поезда курсируют до станций Торнякалнс, Земитаны и Яняварты.
Rīgas Centrālā stacija slēgta sakarā ar ārkartas situāciju! Vilcieni kursē no/līdz Torņakalnam, Zemitāniem, Jāņavārtiem. Info: 80001181!— Pasažieru Vilciens (@PVilciens) 21 февраля 2017 г.
Evakuācija ietekmē arī vilcienu kustību.. Info zvanot: 80001181 https://t.co/mkkz4WkxCI— Pasažieru Vilciens (@PVilciens) 21 февраля 2017 г.
В последний раз торговый центр "Ориго" и вокзал был подвергнут эвакуации 16 февраля 2017. Тогда причиной эвакуации стала горящая печь.