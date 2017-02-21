Происшествия |

Спустя 3,5 часа после эвакуации свою работу возобновили Центральный железнодорожный вокзал и торговый центр Origo. Учитывая поздний час, торговый центр решил не открывать для посетителей 2 и 3 этажи.

Причиной закрытия вокзала и торгового центра, как позднее сообщила полиция, стало сообщение о якобы заложенной бомбе. Угроза оказалась ложной: прибывшие на место событий специалисты взрывоопасных предметов не обнаружили.

В свою очередь, как рассказал пресс-представитель Госполиции Дайрис Анучин, за ложные угрозы взрыва на Рижской Центральной железнодорожной станции задержан мужчина.

Сразу получения угроз сотрудники полиции задержали 20-летнего мужчину (1997 рождения). Более подробную информацию о задержанном и мотивах его действий Анучин сегодня раскрывать не стал.

После отбоя тревоги компания Pasažieru Vilciens сообщила в своем аккаунте в Twitter следующее: "Рижский железнодорожный вокзал открыт! Возможны задержки электричек. Актуальную информацию можно узнать по телефону 80001181", - сообщила компания Pasažieru Vilciens.

Rīgas Centrālā stacija atvērta! Iespējami vilcienu kavējumi. Aktuālā informācija, zvanot 80001181. — Pasažieru Vilciens (@PVilciens) February 21, 2017

"Чрезвычайная ситуация в торговом центре Origo предотвращена, эвакуация отменена. 2 и 3 этажи торгового центра сегодня уже открыты не будут", - сообщил торговый центр в социальной сети Twitter.

T/c ORIGO arkartas situacija noversta, evakuacija atcelta. T/c ORIGO 2. un 3.stāvs šodien apmeklētājiem netiks atvērts. — TC Origo (@tc_Origo) February 21, 2017

Напомним, около 17:45 из зданий были эвакуированы люди, как было сказано, из-за технических причин.