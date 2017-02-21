Спустя 3,5 часа Origo и вокзал возобновили работу: задержан телефонный хулиган (2)

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Происшествия | 21 февраля 2017 года, 21:20

Спустя 3,5 часа после эвакуации свою работу возобновили Центральный железнодорожный вокзал и торговый центр Origo. Учитывая поздний час, торговый центр решил не открывать для посетителей 2 и 3 этажи.

Причиной закрытия вокзала и торгового центра, как позднее сообщила полиция, стало сообщение о якобы заложенной бомбе. Угроза оказалась ложной: прибывшие на место событий специалисты взрывоопасных предметов не обнаружили.

В свою очередь, как рассказал пресс-представитель Госполиции Дайрис Анучин, за ложные угрозы взрыва на Рижской Центральной железнодорожной станции задержан мужчина.

Сразу получения угроз сотрудники полиции задержали 20-летнего мужчину (1997 рождения). Более подробную информацию о задержанном и мотивах его действий Анучин сегодня раскрывать не стал.

После отбоя тревоги компания Pasažieru Vilciens сообщила в своем аккаунте в Twitter следующее: "Рижский железнодорожный вокзал открыт! Возможны задержки электричек. Актуальную информацию можно узнать по телефону 80001181", - сообщила компания Pasažieru Vilciens.

"Чрезвычайная ситуация в торговом центре Origo предотвращена, эвакуация отменена. 2 и 3 этажи торгового центра сегодня уже открыты не будут", - сообщил торговый центр в социальной сети Twitter.

Напомним, около 17:45 из зданий были эвакуированы люди, как было сказано, из-за технических причин.

Комментарии 2
Anatoly49 минут назад
Надо отдать должное нашей полиции,которой удалось в короткий срок задержать этого провоктора.Не знаю,сколько ему полагается по закону за его "творчество",но на мой взгляд,за это надо давать хорошие сроки и денежная компенсация,как и за хакерство.Не переводятся же ещё идиоты.Ну,и что он хотел доказать своим звонком? И кому? Кто-то обидел и решил отомстить? На зоне будет время решать все свои проблемы.
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Тамара Будкевич48 минут назад
Пусть компенсирует билет на автобус .Имеешь проездной,в из -за этого придурка пришлось ехать домой на автобусе,билет не такой и дешевый.
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