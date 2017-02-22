Происшествия |

Фото из газеты Lincolnshire Reporter

Самую ужасную в своей жизни боль пришлось пережить латвийскому хоккеисту Арманду Пастарсу, играющему в составе Шеффилдской команды Ice Tigers. Это случилось после того, как он на льду сломал ногу, и более двух часов ждал приезда скорой помощи. Об этом случае сообщает Latvijas avīze со ссылкой на газету Lincolnshire Reporter.

Во время игры за кубок Northern Rec Hockey Cup между шеффилдской Ice Tigers и командой Ice Bears из Гримсби Арманд неудачно пытался провести силовой прием, во время исполнения которого сломал ногу. Его лодыжка оказалась вывернута на 90 градусов. Он упал на лед, крича от боли.

Первую помощь прямо на площадке ему пытались оказать окружающие, но у хоккеиста был сильный болевой шок и были вызваны профессиональные медики.

Однако, между вызовом и прибытием "скорой" прошло не меньше двух часов, и только тогда пострадавший был доставлен в госпиталь имени Принцессы Дианы в Гримсби, где ему на следующий день сделали операцию.

Представители местной службы скорой помощи пояснили, что для них приоритетом являются пациенты с тяжелыми травмами, без сознания и с остановкой дыхания. По их словам на тот момент в Гримсби было зарегистрировано восемь вызовов и некоторым пациентам пришлось ждать медиков от двух до четырех часов.