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Утром 18 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) повторно отправились осматривать квартиру в Пурцвиемсе, где согласно полученной накануне вечером информации от социального работника сообщалось об агрессивно настроенном отце, который, возможно, не в состоянии позаботиться о своем новорожденном ребенке. Об этом сообщает портал riga.lv.

Во время первого осмотра квартиры в ней находился отец, который вел себя спокойно и охотно впустил полицейских, чтобы те убедились в безопасности ребенка. На вопрос, где находится мать малыша, мужчина ответил, что она ушла развлечься с подругами. В квартире не было ничего, что могло бы угрожать малышу.

Однако когда сотрудники РМП проверили данные мужчины, выяснилось, что он объявлен в розыск. Инициаторы розыска сообщили, что в задержании нет необходимости, мужчине просто нужно передать повестку.

Чтобы убедиться, что ребенок действительно находится в безопасности, полицейские решили и на следующий день навестить эту семью. Дверь открыл отец. В квартире полицейские наконец увидели мать малыша, сидевшую на кровати. Внешне она выглядела невыспавшейся и, возможно, находилась под воздействием наркотических веществ.

Женщина вела себя апатично, сообщила, что развлекалась и только в пять утра пришла домой. Полицейские попросили ее показать руки: на одной был виден свежий след от укола в вену, а на обеих запястьях имелись характерные суициду шрамы.

Между тем, несмотря на замечания полицейских, мужчина оделся и собрался уходить. Когда ему объяснили, что женщина в таком состоянии не способна позаботиться о малыше, он все же оставил всех и ушел.

У женщины выяснили адрес дедушки и бабушки, и полицейские отправили туда автопатруль – убедиться, что эти люди могут взять на себя заботу о ребенке. Но оказалось, что в их квартире накурено и условия совсем не благоприятны для новорожденного.

Во время ожидания результатов осмотра квартиры дедушки и бабушки, женщина заменила своему ребенку подгузник, но не провела всех необходимых мероприятий по гигиене. Полицейские заметили на коже малыша некоторые воспаления, его одежда была мокрой. Все действия матери во время переодевания ребенка говорили о том, что она не в состоянии ему помочь.

Чтобы убедиться, что с малышом все в порядке, полицейские вызвали «скорую». После осмотра медиками вызвали второй экипаж и оформили решение об отделении ребенка от семьи. Малыша отправили в безопасное место – в социальный центр.

В свою очередь мать задержали и доставили в Рижский центр психиатрии и наркологии для проведения экспертизы.

По данному факту составлен административный протокол. Материалы дела переданы Рижскому сиротскому суду и отделу профилактики детских правонарушений РМП.