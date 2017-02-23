Ночью по Плявниекам бродил малолетний мальчик: мать не заметила пропажи ребенка (1)
Ночью 22 февраля, около 23:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Плявниеки, где некий 9-летний мальчик в одиночестве бродил вдоль шоссе.
Прибывшие на место полицейские увидели двух молодых людей, который размахивали им руками, чтобы привлечь к себе внимание. Рядом с ними стоял маленький мальчик. Юноши рассказали, что гуляли и увидели ребенка без родителей.
Стражи порядка пригласили мальчика в машину и выяснили его домашний адрес, куда и отвезли. Там они узнали от матери мальчика, что днем она брала сына за покупками в супермаркет, где он себя начал плохо вести.
Расплатившись за покупки, женщина отвезла их в торговой тележке домой. А позже велела сыну доставить коляску обратно в магазин, чтобы он подумал о своем поведении и проветрился.
Она рассказала, что начала готовить ужин и потеряла счет времени, не заметила, что сына нет уже два часа.
Женщина сказала, что поговорит с ребенком и больше не будет его отправлять одного. Ничто не свидетельствовало о том, что женщина находится в нетрезвом виде. Условия в квартире были благоприятными для ребенка.
Материалы дела переданы отделу профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.
А парни молодцы уважуха. не равнодушные.