Несчастный случай на рабочем месте: погиб сотрудник Depo (7)
Происшествия | 24 февраля 2017 года, 07:00
В логистическом центре торговой компании Depo вчера произошел несчастный случай, в результате которого, несмотря на усилия оперативно прибывших спасателей и скорой помощи, погиб работник предприятия. Об этом говорится в заявлении Depo для прессы.
В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия. Несчастный случай был зафиксирован системой видеонаблюдения, записи переданы следствию.
Руководство компании выразило искренние соболезнования близким погибшего и окажет семье необходимую помощь.
В Государственной полиции по факту гибели работника начат уголовный процесс.
Так че блин с ним случилось, что за статья в которой просто написали погиб сотрудник, ну пряс очень понятно
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А это тайны у них такие. Чтобы никто ничего лишнего не узнал. Видать, снова Путин замешан.
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