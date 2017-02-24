Происшествия |

В логистическом центре торговой компании Depo вчера произошел несчастный случай, в результате которого, несмотря на усилия оперативно прибывших спасателей и скорой помощи, погиб работник предприятия. Об этом говорится в заявлении Depo для прессы.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия. Несчастный случай был зафиксирован системой видеонаблюдения, записи переданы следствию.

Руководство компании выразило искренние соболезнования близким погибшего и окажет семье необходимую помощь.

В Государственной полиции по факту гибели работника начат уголовный процесс.