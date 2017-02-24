Юноша заживо сжег своего котенка (6)

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Происшествия | 24 февраля 2017 года, 13:39

В одном из домов в Приекульском крае 19-летний юноша сжег своего котенка, сообщает программа Degpunktā.

Портал Skaties.lv сообщает, что молодой человек, очевидно долгое время пребывающий в алкогольном опьянении, решил избавиться от своего 8-месячного котенка. Как отмечается в программе, дальнейшие его действия нормальный человек понять не сможет.

Один из соседей, который был свидетелем произошедшего, вызвал сотрудников полиции, которые тут же задержали 19-летнего юношу. Пару дней он провел в камере, где шаг за шагом восстанавливал в памяти события. Свой поступок он объяснил тем, что просто хотел избавиться от обузы.

Отметим, что на данный момент ранее не судимому живодеру грозит тюремное наказание, сроком до трех лет.

По словам сотрудников полиции, на данный момент ничто не свидетельствует о том, что у молодого человека имеются какие-то психические отклонения.

Комментарии 6
Крик1 час назад
"на данный момент ничто не свидетельствует о том, что у молодого человека имеются какие-то психические отклонения..." --- А Это, по-Вашему, не отклонение??! Три года слишком мало. За подобные вещи надо пожизненно, кастрацию и эвтаназию включить.
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Таня Попова1 час назад
Кто производит Таких УБЛЮДКОВ на свет Тоже заслуживают Осуждения...Что же касается этой ТВАРИ И ЖИВОДЕРА-так в моем Понимании,Только Одно-ЧТОБ ТЫ СДОХ ПАДАЛЬ,КАК МИНИМУМ,ТАК ЖЕ,Как Погибло НЕСЧАСТНОЕ ЖИВОТНОЕ...
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Юлия 1 час назад
хорошо что у этого урода небыло "обузы" в виде ребенка... капец, люди с ума посходили
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