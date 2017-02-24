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В одном из домов в Приекульском крае 19-летний юноша сжег своего котенка, сообщает программа Degpunktā.

Портал Skaties.lv сообщает, что молодой человек, очевидно долгое время пребывающий в алкогольном опьянении, решил избавиться от своего 8-месячного котенка. Как отмечается в программе, дальнейшие его действия нормальный человек понять не сможет.

Один из соседей, который был свидетелем произошедшего, вызвал сотрудников полиции, которые тут же задержали 19-летнего юношу. Пару дней он провел в камере, где шаг за шагом восстанавливал в памяти события. Свой поступок он объяснил тем, что просто хотел избавиться от обузы.

Отметим, что на данный момент ранее не судимому живодеру грозит тюремное наказание, сроком до трех лет.

По словам сотрудников полиции, на данный момент ничто не свидетельствует о том, что у молодого человека имеются какие-то психические отклонения.