Полиция обнаружила под Яунпиебалгой питомники для марихуаны (3)

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Происшествия | 24 февраля 2017 года, 14:44

Полицейские обнаружили оборудованные в нескольких домах в Яунипиебалгском крае питомники для выращивания марихуаны, сообщила представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.

Сотрудники криминальной полиции, проводя расследование, выяснили, что в одном из частных домов в Яунпиебалгской волости оборудован питомник для выращивания марихуаны. 21 февраля во время обысков в трех домах были обнаружены специально оборудованные для этого помещения. Изъято и передано на экспертизу несколько саженцев похожих на марихуану растений, более 100 граммов высушенной марихуаны и галлюциногенные грибы.

Начат уголовный процесс. В его рамках задержаны четверо молодых мужчин, ранее в поле зрения полиции не попадавшие. В их отношении избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет с конфискацией имущества или без нее, с применением надзора на срок до трех лет.

Комментарии 3
мда1 час назад
питомники))) чего сразу не приюты? что за имбицил названия к новостям пишет..
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Dmitry Bychkov1 час назад
Тенденция, однако...))) http://www.bbc.com/russian/news-39069730
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