Мать забила тревогу: отец мог приставать к 8-летней дочери
В Иманте задержан мужчина 1978 г.р. по подозрению в непристойный действиях в отношении своей восьмилетней дочери.
Как рассказали сотрудники полиции, вчера был получен вызов от взволнованной женщины, которая подозревала своего мужа в непристойный действиях.
Она сообщила, что нашла на домашнем компьютере открытые интернет-страницы с детской порнографией. Женщина предположила, что содержание страниц просматривал ее муж.
После этого она решила поговорить со своей восьмилетней дочкой. Девочка рассказала, что отец вел себя по отношению к ней непристойно: гладил ее и трогал интимные места. Женщина, которая раньше об этом не догадывалась, обратилась в полицию.
Прибывшие по месту жительства семьи сотрудники полиции задержали мужчину 1978 г. рожд. и доставили в полицейский участок. Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции.
Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.
Завтра, 25 февраля, будет решаться вопрос о применении к мужчине меры пресечения в виде ареста.
Госполиция призывает взрослых быть внимательными по отношению к своим детям. Если возникли хоть какие-то подозрения, что в отношении ребенка совершены непристойные действия, об этом следует незамедлительно сообщать полиции по телефону 110 или обращаться в ближайший полицейский участок.