Происшествия |

Вчера помощь медиков понадобилась годовалой девочке, которая отравилась жидкостью для электронных сигарет. Об этом сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

По ее словам, ребенок, скорее всего, не только отравился, но и получил химические ожоги. Девочка доставлена в больницу, более подробную информацию медики пока предоставить не могут.

Всего за прошедшие сутки СНМП получила 1380 вызовов, из которых 231 был связан с травмами.