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В результате трагической аварии с участием латвийского грузового автомобиля на юге Польши погибли три человека, сообщают польские СМИ. ДТП произошло в районе населенного пункта Дыбки в субботу около 9.30.

По предварительным данным, фура с латвийскими номерами выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя легковыми машинами.

Три человека, находившиеся в легковых машинах, погибли на месте происшествия. Еще четверо пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Причины аварии расследует полиция. Предполагается, что авария могла произойти из-за того, что у грузовика лопнула шина.