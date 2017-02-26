Серьезное ДТП в Сигулде: автобус съехал в кювет (1)

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Происшествия | 26 февраля 2017 года, 13:24

Автобус Nordeka, в воскресенье утром, около 10-ти часов, потерпел аварию на Видземском шоссе, в Сигулде, на перекрестке улицы Гайлес. Как сообщают многочисленные очевидцы, автобус слетел в кювет у торгового центра "Raibais suns". Информацию подтвердил представитель Госполиции Дайрис Анучин.

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Официальные причины аварии пока не известны, но свидетели аварии допускают, что виной тому плохая видимость и состояние дороги во время снегопада.

Ответственные службы пытаются вытянуть автобус на дорогу. Движение по шоссе не блокировано. Пострадавших нет.

Как сообщалось, снег серьезно осложнил ситуацию на дорогах - фиксируется большое количество ДТП с пострадавшими.

В то же время, Latvijas Valsts ceļi информирует, что в Курземе, Земгале и местами в Видземе сегодня в течение всего дня будет идти снег, на дорогах образуется гололед, что осложняет условия передвижения транспорта по главным и региональным дорогам.

Заснеженные поверхности дорог обрабатываются противоскользящими материалами. На работах по расчистке дорог задействована 81 единица техники зимней службы Latvijas autoceļu uzturētājs.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня ожидаются затяжные осадки в виде мокрого снега, который перейдет в мокрый сне и дождь. Высота снежного покрова в восточных районах составляет 6 см.

Во время снегопада видимость на дорогах ухудшится, поэтому автоводителей призывают быть бдительными и внимательными, а также выбирать соответствующую погодным условиям скорость и манеру езды.

фото очевидцев из соцсетей и программы Degpunktā

Комментарии 1
Ъ43 минуты назад
Старался ехать быстрее что-бы уложится в график,так как начальство снимет деньги за не соблюдения графика и им пофиг и не объяснишь что были плохие погодные и дорожные условия,хорошо хоть отделались без жертв и пострадавших.
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