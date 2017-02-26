Происшествия |

Автобус Nordeka, в воскресенье утром, около 10-ти часов, потерпел аварию на Видземском шоссе, в Сигулде, на перекрестке улицы Гайлес. Как сообщают многочисленные очевидцы, автобус слетел в кювет у торгового центра "Raibais suns". Информацию подтвердил представитель Госполиции Дайрис Анучин.

Официальные причины аварии пока не известны, но свидетели аварии допускают, что виной тому плохая видимость и состояние дороги во время снегопада.

Ответственные службы пытаются вытянуть автобус на дорогу. Движение по шоссе не блокировано. Пострадавших нет.

Opā, Siguldā, Vidzemes šosejas in Gāles ielas krustojumā no ceļa nobraucis Nordeka buss. pic.twitter.com/McOUopdWvp — Maija Pētermane (@Paija) February 26, 2017

Как сообщалось, снег серьезно осложнил ситуацию на дорогах - фиксируется большое количество ДТП с пострадавшими.

В то же время, Latvijas Valsts ceļi информирует, что в Курземе, Земгале и местами в Видземе сегодня в течение всего дня будет идти снег, на дорогах образуется гололед, что осложняет условия передвижения транспорта по главным и региональным дорогам.

Заснеженные поверхности дорог обрабатываются противоскользящими материалами. На работах по расчистке дорог задействована 81 единица техники зимней службы Latvijas autoceļu uzturētājs.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня ожидаются затяжные осадки в виде мокрого снега, который перейдет в мокрый сне и дождь. Высота снежного покрова в восточных районах составляет 6 см.

Во время снегопада видимость на дорогах ухудшится, поэтому автоводителей призывают быть бдительными и внимательными, а также выбирать соответствующую погодным условиям скорость и манеру езды.

фото очевидцев из соцсетей и программы Degpunktā