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Полиция в Риге задержала двух молодых людей, обворовавших церковь. Выяснилось, что и такие святые места не предохранены от злоумышленников, сообщает Skaties.lv, со ссылкой на программу LNT Degpunkta.

В ночь на пятницу патрульный экипаж муниципальной полиции на одной из тихих улочек Риги встретили очень подозрительных парней, один из которых за собой волок велосипед, а другой нес очень тяжелую сумку, из которой торчал церковный пик.

Несмотря на то, что никто еще не обратился в полицию с известием о произошедшем преступлении, стражи порядка пригласили молодых людей в Курземский участок полиции, в свою очередь коллеги отправились на улицу, проверить ближайшие церкви. Поиски закончились на улице Слокас, где инспекторы повстречались со священником, который вышел на встречу к правоохранителям, сообщивший об ограблении.

Начальница криминальной полиции указала, что сейчас следователи выясняют, каким образом парням удалось пробраться внутрь храма. От того, каким способом они это сделали, вскрыли замок, или пробрались в незакрытую дверь, будет зависеть степень их вины.

Уже завтра полиция обратиться в суд и будет просить применить к задержанным меру пресечения в виде ареста.