Происшествия |

В ночь на 24 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Шампетерс, где произошел семейный конфликт с применением силы, а вынужденным свидетелем этого был несовершеннолетний сын.

Подросток сначала обратился за помощью к старшему брату, который принял решение сообщить о ссоре родителей Рижской муниципальной полиции. Прибывшие на место полицейские выяснили, что конфликт начался после того, как муж пришел домой и застал жену за распитием алкоголя вместе с коллегами по работе. Ему это не понравилось, началась ссора.

На всплеске эмоций мужчина толкнул свою жену, она упала и разбила голову. Следует отметить, что устойчивый запах алкоголя исходил от обоих участников конфликта.

Потерпевшая написала заявление о временном отделении супруга. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть для протрезвления.

Подросток тем временем рассказал, что родители регулярно конфликтуют, и он хотел бы остаться ночевать у старшего брата. С учетом, что в квартире были неблагоприятные условия, юношу отвезли к его старшему брату.