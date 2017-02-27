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25 февраля, в 16 часов в Мадонский полицейский участок Управления Госполиции Видземского региона поступило сообщение о том, что в ходе соревнований по лыжному спорту "Tautas slēpojums Madona 2017" пропала без вести гражданка Италии, 1990 года рождения, сообщили в госполиции.

Как пишет Kasjauns, женщина приехала в Мадону вместе с делегацией из Италии в составе восьми человек, чтобы принять участие в 49 соревнованиях по биатлону для работников лесной отрасли ЕС, который проходил с 20 по 24 февраля этого года.

Незамедлительно были начаты розыскные мероприятия, в которых приняли участие почти все сотрудники Мадонского полицейского участка, а также сотрудники спецбатальона Управления Госполиции Видземского региона и Главного полицейского управления.

Свою помощь незамедлительно предложили Национальные вооруженные силы и пограничники.

Полезную информацию предоставляли руководитель спортивной базы "Smeceres sils" Гунарс Икауниекс, а также работники местных магазинчиков, кафе, гостиниц и учреждений. В поисках участвовала и переводчик с итальянского, а также 35 добровольцев.

Женщину удалось найти глубокой ночью 26 февраля (в 1.45) в районе Плявиняс. Она прошла пешком 47 километров по железнодорожным путям и собиралась совершить самоубийство. Утром 26 февраля женщину доставили в аэропорт, чтобы она могла отправиться домой вместе с товарищами по команде.

В тот же день родители женщины позвонили и по телефону высказали благодарность всем, кто участвовал в поисках их дочери, благодаря которым удалось спасти ее жизнь.