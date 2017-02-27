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Государственная полиция (ГП) обжалует решение суда, который отклонил просьбу правоохранителей о применении меры пресечения в виде ареста к подозреваемому в сексуальных домогательствах своей восьмилетней дочери.

Суд отклонил просьбу полиции в минувшую субботу. Сейчас в отношении подозреваемого применены две меры пресечения не связанные с арестом, а именно – запрет на приближение к своему ребенку, а также обязанность три раза в месяц отмечаться в полицейском участке.

Несмотря на это полиция обжалует решение суда в Рижском окружном суде, сказала представитель ГП Гита Гжибовска.

Как сообщал портал Mixnews, Рижский окружной суд в субботу, 25 февраля решил не применять к подозреваемому в сексуальных домогательствах своей восьмилетней дочери меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Мужчина 1978 г.р. был задержан в пятницу, 24 февраля в Иманте по подозрению в непристойный действиях в отношении своей восьмилетней дочери.

Вызов в полицию был получен от взволнованной женщины, которая стала подозревать своего мужа в непристойный действиях.

По словаж женщины, она нашла на домашнем компьютере открытые интернет-страницы с детской порнографией. Женщина предположила, что содержание страниц просматривал ее муж.

После этого она решила поговорить со своей восьмилетней дочкой.

Девочка рассказала, что отец вел себя по отношению к ней непристойно: гладил ее и трогал интимные места. Женщина, которая раньше об этом не догадывалась, обратилась в полицию.

Прибывшие по месту жительства семьи сотрудники полиции задержали мужчину 1978 г. рожд. и доставили в полицейский участок. Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции.

Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

Госполиция призывает взрослых быть внимательными по отношению к своим детям. Если возникли хоть какие-то подозрения, что в отношении ребенка совершены непристойные действия, об этом следует незамедлительно сообщать полиции по телефону 110 или обращаться в ближайший полицейский участок.