Происшествия |

Государственная полиция задержала в Риге за убийство некоего мужчину. Причиной убийства стало то, что сосед по комнате в общежитии сделал ему замечание о храпе, сообщили в Госполиции.

Звонок в полицию поступил из общежития, расположенного на территории Зиемельского участка полиции.

Убитый 1964 г. рожд. был найден с колотой раной в горле. На месте происшествия полиция встретила трех пьяных мужчин, один из которых и вызвал полицию. Все они были препровождены в участок. Все четверо жили в одной комнате.

Мужчина 1964 г. рожд. сделал соседу 1952 г. рожд. замечание о храпе, после чего тот бросился на него с ножом. От полученных ран мужчина скончался сразу.