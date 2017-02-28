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Государственная полиция по подозрению в сутенерстве задержала группу людей. Сообщается, что в занятие проституцией были вовлечены по крайней мере пять женщин, среди них есть подросток.

В поле зрение полиции попала группа людей, которых заподозрили в сутенерстве. В ходе следствия удалось установить, что женщина 1982 г.р., и юноша 1997 г.р., длительное время занимались сутенерством. Они организовывали встречи с клиентами на съемных квартирах, в гостиничных номерах, а также отправляли проституток в места, указанные заказчиками.

Одна их девушек еще не достигла совершеннолетия - ей всего 17 лет.

В начале прошлой подозреваемые были задержаны, простив них начал уголовный процесс о сутенерстве. Если из вина будет доказана, то им грозит до восьми лет лишения свободы.

За последние пять лет работники Управления по борьбе с организованными преступными группировками Государственной полиции пресекли деятельность в Латвии 35 борделей. Также прекращена деятельность 29 преступных группировок, занимавшихся этой нелегальной деятельностью. Всего за последние пять лет задержано 183 лица, связанных с сутенерством, свидетельствуют данные Госполиции.