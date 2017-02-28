Происшествия |

25 февраля во второй половине дня сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Вецмилгравис – прохожие заметили пьяного мужчину с маленьким ребенком.

Прибывшие на место полицейские увидели мужчину, который пытался подняться с земли, но снова упал. Из своих рук пьяный человек отпустил поводок, на привязи которого была огромная собака. Она вела себя миролюбиво и ни на шаг не отходила от хозяина. А рядом стоял мальчик дошкольного возраста и плакал. Увидев приближение сотрудников полиции мужчина попытался подняться на ноги и покинуть место, но, пошатываясь, прошел пару метров и снова завалился в снег. Через минуту его примеру последовала собака.

Пока один из полицейских направился к мужчине, второй остался с мальчиком, чтобы убедиться, не нужна ли ему медпомощь.

Во время разговора выяснилось, что мужчина является отцом мальчика, и что он вел его на работу к матери, в здание неподалеку.

Через некоторое время из здания вышла мама мальчика, которая сказала, что ждала прихода бывшего мужа с сыном, но не знала, что он в таком состоянии. Она объяснила, что утром попросила экс-супруга присмотреть за общим сыном до конца рабочего дня. Женщина уверяла, что утром он был в состоянии позаботиться о ребенке.

Пятилетнего малыша передали маме, а нетрезвого отца отвезли в дежурную часть, где проверка на алкоголь показала 4 промилле – максимум, который мог показать конкретный алкометр.

Мужчине составили два протокола – за пребывание в общественном месте в той степени опьянения, которая является оскорблением человеческого достоинства, второй – за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. О случившемся проинформирован отдел детских правонарушений РМП. После протрезвления мужчина вместе со своей собакой отправились домой.

Источник: riga.lv; видео полиции с места происшествия