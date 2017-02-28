В Елгаве загорелось здание на бывшей территории тюрьмы
Происшествия | 28 февраля 2017 года, 21:41
Сегодня вечером в Елгаве возник пожар в нежилом здании на улице Гарозас. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Пожарные получили вызов в 19:07. Как сообщают очевидцы, пожар произошел в здании, где раньше находилась Парлиелупская тюрьма, которую закрыли в 2008 году.
Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания, в 20:15 его локализовали.
Video: @ugunsdzeseji dzēš ugunsgrēku vecā cietuma teritorijā #Jelgava #Latvija. Garozas iela slēgta. pic.twitter.com/0kTaKDjG2i— breaking.lv (@BreakingLv) February 28, 2017
@BreakingLv Ugunsgrēks Garozas ielā, Jelgavā plkst.20.15 tika lokalizēts. Patlaban turpinās dzēšanas darbi.— VUGD (@ugunsdzeseji) February 28, 2017