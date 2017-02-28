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Сегодня вечером в Елгаве возник пожар в нежилом здании на улице Гарозас. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Пожарные получили вызов в 19:07. Как сообщают очевидцы, пожар произошел в здании, где раньше находилась Парлиелупская тюрьма, которую закрыли в 2008 году.

Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания, в 20:15 его локализовали.