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В среду в Литву была доставлена печень донора из Латвии. Орган транспортировали в Хирургическую клинику Вильнюса с помощью вертолета Mi-8 Литовских вооруженных сил.

Донорская печень была доставлена в 02.55, после чего хирурги приступили к операции.

По информации Литовского центра доноров, это уже не первый раз, когда латвийские врачи предоставляют своим коллегам донорские органы пациентов.

С 2010 года в Литву из Латвии доставили два сердца, а также почки и печень. Операции по трансплантации сердца были проведены новорожденным.

При это отмечается, что военный вертолет для перевозки органов использовался впервые.