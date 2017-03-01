Происшествия |

В среду сразу после шести утра сотрудники Рижской муниципальной полиции, патрулируя Агенскалнс, заметили юношу, убегающего от продавщицы цветочного магазина. В его руках был букет тюльпанов.

Полицейские решили остановить беглеца и выяснить обстоятельства случившегося. Парня привели обратно в магазин, где узнали, что он зашел в магазин, подошел к месту продажи цветов, схватил букет и убежал.

При проверке его данных обнаружили, что ему всего 15 лет. Он не стал отрицать факт кражи цветов, объяснил, что денег у него нет, но он очень хотел подарить букет одной девочке. Подросток рассказал, что сейчас живет в кризисном центре и с родителями не общается.

Продавщица цветочного магазина пожалела подростка и отказалась писать заявление. Букет тюльпанов ей вернули.

В свою очередь на юношу составили протокол за пребывание в общественном месте без родителей или другой персоны. После чего его отвезли в кризисный центр, работница которого сообщила, что подросток несколько дней назад оттуда сбежал и до этого момента не было известно как он проводит время.