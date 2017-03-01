Происшествия |

Рижанка сменила место проживания, а дочерей "забыла" у бывшего мужа, информировали в Рижской муниципальной полиции.

28 февраля стражи порядка получили информацию о двух маленьких детях, которые три дня находились без надзора взрослых в одном из домов на Агенскалнсе.

Прибыв на место, полицейские долго стучали и звонили в указанную дверь, но им никто не открыл. В окне горел свет и из квартиры было слышно звучание телевизора. Поясняя обстоятельства случившегося, полицейские опросили соседей из трех близлежащих квартир. Соседи рассказали, что в квартире проживают двое взрослых с двумя маленькими детьми.

Они пояснили, что в последние дни взрослых не было видно.

Полицейские раздобыли номер телефона квартировладельца. После нескольких безуспешных попыток дозвониться до мужчины, были вызваны пожарно-спасатели, которые вскрыли квартиру специальными средствами.

Полицейские, осмотрев жилище, в одном из помещений обнаружили двух маленьких девочек, которые прятались за занавесками. Младшая из них стала плакать, однако полицейским удалось ее успокоить.

Осмотрев девочек, было констатировано, что старшей девочке - 9 лет, а младшей - пять.

Через некоторое время в квартиру пришел друг матери. Мужчина был пьян, однако спокоен и сговорчив.

Мужчина рассказал, что мать детей несколько дней назад оставила девочек и ушла жить к другому мужчине, а дети остались у него, хотя он не является отцом детей. Он пояснил, что несколько дней пытался созвониться с женщиной, однако этого не удалось. Также мужчина рассказал,что как может заботится о девочках, однако из-за работы приходится их оставлять одних в квартире.

В этот день он указал девочкам, чтобы они никому дверь не открывали и отправился на работу, а после нее в магазин.

В отсутствие матери мужчина за девочками присматривал и кормил их.

Полицейские после выяснения обстоятельств, по своим каналам выяснили номер телефона женщины и ее новое место проживания. Туда был отправлен еще один экипаж полиции, но двери квартиры никто не открыл. На телефонные звонки никто не ответил.

Полицейские завели административное дело, а девочки были доставлены в кризисный центр.

В свою очередь материалы дела об ответственности матери по отношению к детям будет рассматривать отдел по профилактике детских правонарушений полиции. О произошедшем проинформирован и Рижский сиротский суд.

В свою очередь мужчина, который присматривал за девочками, обещал уладить формальности, чтобы стать опекуном девочек.

фото: Рижская муниципальная полиция