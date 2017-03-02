В центре Риги человек упал в Даугаву
Происшествия | 2 марта 2017 года, 12:15
Сегодня утром, 2 марта в Даугаву недалеко от Вантового моста упал человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Спасатели на лодке доставили потерпевшего на берег и передали медикам.
В минувшие сутки работники ГПСС отправлялись на несколько вызовов связанных с воспламенением бытовой техники, сажей в дымоходе, пожаром в садовом доме и загоревшимся мусором.
Самый большой по площади пожар был в Кримунской волости Добельского края, где горело одноэтажное заброшенное здание площадью 30 кв. м.
Всего за минувшие сутки сотрудники ГПСС отправлялись на вызовы 26 раз, 9 из них были связаны с пожарами, 12 - со спасательными работами, пять вызовов оказались ложными.