Происшествия |

Сегодня утром, 2 марта в Даугаву недалеко от Вантового моста упал человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Спасатели на лодке доставили потерпевшего на берег и передали медикам.

В минувшие сутки работники ГПСС отправлялись на несколько вызовов связанных с воспламенением бытовой техники, сажей в дымоходе, пожаром в садовом доме и загоревшимся мусором.

Самый большой по площади пожар был в Кримунской волости Добельского края, где горело одноэтажное заброшенное здание площадью 30 кв. м.

Всего за минувшие сутки сотрудники ГПСС отправлялись на вызовы 26 раз, 9 из них были связаны с пожарами, 12 - со спасательными работами, пять вызовов оказались ложными.