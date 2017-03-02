В Огре неизвестный украл из фуры 43 ящика с вином (3)
Происшествия | 2 марта 2017 года, 11:53
В Огрском крае, на перекрестке автодороги Кегумс-Сигулда и Тинужи-Кокнесе, злоумышленник взломал дверь кабины грузовика MAN и украл 43 ящика с вином, сообщает портал Fakti.lv.
Как пояснила начальник Криминальной полиции Огрского участка полиции Инга Мейкшане, фура сломалась и водитель, неправильно поняв указания начальника, уехал. Злоумышленник воспользовался ситуацией и совершил кражу.
Начат уголовный процесс.
Источник: Delfi
Главное чтобы выпить успели.
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Поддерживаю неизвестного.
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Братва теперь загуляет
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