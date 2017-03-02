Происшествия |

В Огрском крае, на перекрестке автодороги Кегумс-Сигулда и Тинужи-Кокнесе, злоумышленник взломал дверь кабины грузовика MAN и украл 43 ящика с вином, сообщает портал Fakti.lv.

Как пояснила начальник Криминальной полиции Огрского участка полиции Инга Мейкшане, фура сломалась и водитель, неправильно поняв указания начальника, уехал. Злоумышленник воспользовался ситуацией и совершил кражу.

Начат уголовный процесс.