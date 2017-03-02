В Огре неизвестный украл из фуры 43 ящика с вином (3)

фото

Происшествия | 2 марта 2017 года, 11:53

В Огрском крае, на перекрестке автодороги Кегумс-Сигулда и Тинужи-Кокнесе, злоумышленник взломал дверь кабины грузовика MAN и украл 43 ящика с вином, сообщает портал Fakti.lv.

Как пояснила начальник Криминальной полиции Огрского участка полиции Инга Мейкшане, фура сломалась и водитель, неправильно поняв указания начальника, уехал. Злоумышленник воспользовался ситуацией и совершил кражу.

Начат уголовный процесс.

Источник: Delfi
Комментарии 3
Патриот 7 минут назад
Главное чтобы выпить успели.
Ответить
Andrej Garbar13 минуты назад
Поддерживаю неизвестного.
Ответить
Vladimir Vladimirov28 минут назад
Братва теперь загуляет
Ответить