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Подозреваемый в участии в конфликте в Восточной Украине мужчина находится на свободе, но Полиция безопасности (ПБ) запретила ему выезд из Латвии.

В августе 2016 года ПБ сообщила, что начала еще один уголовный процесс о противоправном участии в вооруженном конфликте в Восточной Украине. Недавно политический активист Владимир Линдерман заявил, что, по имеющейся в его распоряжении информации, в августе прошлого года ПБ задержала гражданина Латвии Ивара Келли, чья семья - из Мадоны.

Сегодня в ПБ, не называя имени, подтвердили, что в августе прошлого года одно лицо было признано подозреваемым по статье Уголовного закона о противоправном участии в вооруженном конфликте за границей.

Следователь просил суд санкционировать в отношении подозреваемого арест, но суд избрал в качестве меры пресечения полицейский надзор и подписку о невыезде.

В интересах следствия более подробную информацию ПБ пока не предоставляет.

По информации firmas.lv, Келли является президентом "Мотоклуба Игоря Титова". Представитель клуба Юрис Титов сказал агентству ЛETA, что не видел Келли несколько лет и не слышал о его возможном отъезде в Восточную Украину.

Летом 2016 года ПБ сообщила, что в ее делопроизводстве находятся пять уголовных процессов о противоправном участии в вооруженном конфликте в Восточной Украине. Противоправное участии в вооруженном конфликте за границей инкриминируется в общей сложности девяти лицам.

В феврале прошлого года вступили в силу изменения в Уголовном законе об уголовной ответственности за незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом и их финансировании, а также вербовку, обучение и отправку лиц для участия в них. Наказание за участие в вооруженных конфликтах за рубежом предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Такое же наказание предусмотрено за финансирование вооруженных конфликтов.

Ранее ПБ инкриминировала участие в боевых действиях на стороне украинских сепаратистов латвийскому нацболу Бенесу Айо, Вячеславу Высоцкому, Валентину Милютину, Григорию Косниковскому и Анатолию Матюковскому. В ноябре прошлого года против двух граждан Латвии были заведены уголовные дела за участие во вооруженном конфликте на Украине. Все упомянутые лица объявлены в розыск. В начале прошлого года также появилась информация о том, что на Украине погиб воевавший на стороне сепаратистов житель Латвии Родион Кушнир.