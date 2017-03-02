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Сегодня во второй половине дня начался пожар на территории кожевенной фабрики в Елгаве.

Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха, вызов на Добельское шоссе поступил в 14.44. На месте происшествия пожарные выяснили, что горит резиновый коврик площадью 5 кв. м, из-за чего из здания валил густой дым. Пожар был локализован в 15.27.

Как рассказали очевидцы, в последние недели на крыше здания, вероятно, производились ремонтные работы, так как там видели людей. Также с территории слышались звуки, подобные взрывам.