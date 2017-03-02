В Пурвциемсе горела многоэтажка: один человек тяжело пострадал
Происшествия | 2 марта 2017 года, 20:38
Сегодня около 15:45 в рижском микрорайоне Пурвциемс, недалеко от Дома мебели, возник пожар в 16-этажном здании. Известно, что один человек пострадал - медики оценивают состояние 45-летнего мужчины как тяжелое.
Вызов Государственная пожарно-спасательная служба получила от жильца квартиры, в которой возник пожар. Квартира - на 13 этаже.
Несчастье произошло в следствии возгорания бытовых вещей на площади 5 квадратных метров.
Из дома были эвакуированы 4 человека, а пострадавший передан на попечение медиков.
В 16:16 пожар был локализован, а в 17:30 работы по ликвидации пожара были закончены.
..tikmēr Rīgā plosās ugunsdzēsēji.. pic.twitter.com/kE2Tektw8M— Artūrs Enkurs (@Archee545) March 2, 2017