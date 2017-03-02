Происшествия |

Сегодня около 15:45 в рижском микрорайоне Пурвциемс, недалеко от Дома мебели, возник пожар в 16-этажном здании. Известно, что один человек пострадал - медики оценивают состояние 45-летнего мужчины как тяжелое.

Вызов Государственная пожарно-спасательная служба получила от жильца квартиры, в которой возник пожар. Квартира - на 13 этаже.

Несчастье произошло в следствии возгорания бытовых вещей на площади 5 квадратных метров.

Из дома были эвакуированы 4 человека, а пострадавший передан на попечение медиков.

В 16:16 пожар был локализован, а в 17:30 работы по ликвидации пожара были закончены.