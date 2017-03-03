Происшествия |

Вчера, 2 марта, работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) сняли с отколовшейся льдины пять человек.

Происшествие случилось на Даугаве, в Удришской волости Краславского края, где на отколовшейся льдине оказались десятки любителей подледного лова. Об этом в интервью радио Baltkom рассказали представители Краславского отделении ГПСС.

Еще до прибытия спасателей большинство добрались до берега своими силами, опасаясь возможных штрафов. Оставшиеся пять человек были доставлены на берег службой ГПСС и переданы медикам.

Как ранее писал Mixnews, на многих реках Латвии начался ледоход. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.