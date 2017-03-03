В Цесвайне собака покусала двоих детей (2)

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Происшествия | 3 марта 2017 года, 13:03

В четверг днем, в Цесвайне беспородная собака внушительных размеров покусала двоих 11-летних детей. Об этом в интервью радио Baltkom сообщила представитель Мадонского участка полиции.

Дети получили легкие телесные повреждения, сейчас их состояние стабильное.

Как выяснилось, собака сбежала из соседнего крестьянского хозяйства. Работникам полиции удалось установить владельца животного. По делу начат административный процесс.

Комментарии 2
Пионер49 минут назад
Родители, объясните пожалуйста своим детям первое правило поведения с собаками, да нет, с практически любыми хищными животными. Видишь собаку, волка, медведя, рысь - НЕ БЕГИ.
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Ага! не беги....1 минуту назад
Это ж какие нервы надо! Когда на тебя летит разърённая псина, я, взрослый человек, и то, пожалуй, дёру дам.
Я смотрю, вы классический собачник! Дети крайние....!?
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