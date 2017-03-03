Происшествия |

В четверг днем, в Цесвайне беспородная собака внушительных размеров покусала двоих 11-летних детей. Об этом в интервью радио Baltkom сообщила представитель Мадонского участка полиции.

Дети получили легкие телесные повреждения, сейчас их состояние стабильное.

Как выяснилось, собака сбежала из соседнего крестьянского хозяйства. Работникам полиции удалось установить владельца животного. По делу начат административный процесс.