Микрорайон Иманта остался без электричества

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Происшествия | 3 марта 2017 года, 14:22

Сегодня в 13:14 произошел технологический сбой в работе электросети в рижском микрорайоне Иманта. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на компанию Sadales tīkls.

Сообщается, что без электричества остались около 1500 клиентов в районе проспекта Курземес, улиц Имантас, Кооператива и Прогреса.

Оперативные бригада Sadales tīkls работают над устранением проблем.

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