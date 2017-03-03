Микрорайон Иманта остался без электричества
Происшествия | 3 марта 2017 года, 14:22
Сегодня в 13:14 произошел технологический сбой в работе электросети в рижском микрорайоне Иманта. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на компанию Sadales tīkls.
Сообщается, что без электричества остались около 1500 клиентов в районе проспекта Курземес, улиц Имантас, Кооператива и Прогреса.
Esam jau ceļā, lai novērstu elektroapgādes traucējumus Rīgā, Imantā! pic.twitter.com/SxVKrRX3JS— Sadales tīkls (@Sadalestikls) March 3, 2017
Оперативные бригада Sadales tīkls работают над устранением проблем.