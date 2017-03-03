Происшествия |

Вечером в четверг сотрудники Управление муниципальной полиции Курземского района Риги отправились на вызов в Иманту, где родители оставили у родственников своих трех детей с просьбой присмотреть за ними, но за ними так и не вернулись, сообщает рижская муниципальная полиция(РМП).

Прибыв на место, полицейские встретили мужчину, который пояснил, что днем ранее родственники оставили у него трех своих детей и пообещали вечером забрать их. Наступил вечер и он созвонился с матерью детей, та пообещала в течение получаса забрать детей, но так и не приехала за ними.

На повторные звонки ни мать, ни отец детей уже не отвечали. Мужчина дождался следующего дня и продолжал звонить, однако телефон уже был отключен. Мужчина решил позвонить в полицию, так как у него у самого четверо детей, которых надо вести в школу и детский сад. Стражи порядка зашли в одну из комнат, где находилась кучка детей. Проверка персональных данных показала, что родители оставили девочек 2, 4 и 5 лет.

Полицейские также пытались созвониться с родителями детей, но эти попытки не увенчались успехом.

Тогда был установлен телефон бабушки детей. Она была информирована о возникшей ситуации. Пожилая женщина с радостью согласилась присмотреть за девочками, пока не найдутся их родители. Сестрички были доставлены к бабушке.

О случившемся проинформирован отдел детских правонарушений РМП, а также Сиротский суд.