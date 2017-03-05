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Гражданин Латвии задержан в Варшаве за запуск беспилотника над зданием президентского дворца Бельведер в компании двух россиянок, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Бюро охраны правительства Польши (BOR).

"Сегодня после обеда сотрудники Бюро, реализуя задачи по охране объектов, заметили дрон, летающий над Бельведером. Они установили местонахождение оператора дрона в расположенном рядом парке, а затем задержали его и проверили документы. Оператор оказался гражданином Латвии, который управлял устройством с дистанционным управлением в компании двух женщин с российским гражданством", — говорится в сообщении ведомства.

По данным BOR, в настоящее время составляется протокол о передаче задержанного гражданина Латвии полиции. Также о происшествии проинформировано Агентство внутренней безопасности страны. Информации о том, задержаны ли гражданки России, нет.