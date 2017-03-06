Происшествия |

В январе этого года начальник Рижского регионального управления Госполиции Гунтарс Маркитанс мчался по Баусскому шоссе со скоростью около 130 км/ч и был остановлен дорожным патрулем. Но штраф платить ему не пришлось - свой проступок он объяснил тем, что специально нарушил скоростной режим, чтобы проверить готовность своих коллег. Об этом случае рассказывает передача Nekā personīga.

Передача сообщает, что нарушение было серьезным - разрешенная на данном участке дороги скорость была превышена почти на 40 километров в час. Сам же Маркитанс заявил, что его нарушение было минимальным и вообще таким образом он проверял готовность дежурного экипажа полиции. Также он заявил, что не обязан заранее ни с кем согласовывать подобные проверки. Высказав свое презрительное отношение из-за своего задержания, ненаказанный Маркитанс сел в свой служебный Ford Mondeo и уехал.

По неофициальной информации передачи Nekā personīga видео происшествия было удалено с полицейского регистратора.

Начальник Госполиции Интс Кюзис заявил, что ничего не слышал о нарушении своего подчиненного, но пообещал разобраться в этом случае. Было ли это и вправду экспериментом или хитрой попыткой ухода от наказания, теперь будет выяснять специальная служебная проверка.