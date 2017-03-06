Начальник полиции отказался платить штраф: это была проверка (9)

фото

Происшествия | 6 марта 2017 года, 09:13

В январе этого года начальник Рижского регионального управления Госполиции Гунтарс Маркитанс мчался по Баусскому шоссе со скоростью около 130 км/ч и был остановлен дорожным патрулем. Но штраф платить ему не пришлось - свой проступок он объяснил тем, что специально нарушил скоростной режим, чтобы проверить готовность своих коллег. Об этом случае рассказывает передача Nekā personīga.

Передача сообщает, что нарушение было серьезным - разрешенная на данном участке дороги скорость была превышена почти на 40 километров в час. Сам же Маркитанс заявил, что его нарушение было минимальным и вообще таким образом он проверял готовность дежурного экипажа полиции. Также он заявил, что не обязан заранее ни с кем согласовывать подобные проверки. Высказав свое презрительное отношение из-за своего задержания, ненаказанный Маркитанс сел в свой служебный Ford Mondeo и уехал.

По неофициальной информации передачи Nekā personīga видео происшествия было удалено с полицейского регистратора.

Начальник Госполиции Интс Кюзис заявил, что ничего не слышал о нарушении своего подчиненного, но пообещал разобраться в этом случае. Было ли это и вправду экспериментом или хитрой попыткой ухода от наказания, теперь будет выяснять специальная служебная проверка.

Комментарии 9
леший1 час назад
вот тут у меня разыгралась фантазия----это же сколько всего можно намутить сославшись на "это была проверка"----ограбление банка, ювелирного магазина, казино, почты и даже магазина игрушек--по поводу игрушек?----ну, замечтался!
Ответить
пенсионер35 минут назад
О проверке должен быть указ,решение,постановление до начала этой проверки!!!!какие же они мелочные и гадкие,эти высокопоставленные твари
Ответить
ЭДИКТ1 час назад
======ОЙ!!! бЛЯ!!! "КАК одену порТУПЕЮ, ТАК тупею всё ТУПЕЮ!"!!!!!!!!!!!
Ответить