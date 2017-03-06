Происшествия |

Сотрудники Курземского регионального управления полиции (Лиепайский участок) по подозрению в серии карманных краж в городских автобусах задержали двух женщин. По предположению следствия, они промышляли в общественном транспорте больше месяца, а их жертвами были, в основном, пожилые люди.

Одна из подозреваемых отвлекала внимание жертвы, а вторая тем временем похищала кошелек.

На данный момент к женщинам 1978 и 1981 г.р. применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Если вы опознали в них своих обидчиц, просьба сообщать в полицию по телефону 110 или обращаться в Лиепайский участок на ул. Бариню, 3.