Задержаны карманницы: просят отозваться потерпевших
Происшествия | 6 марта 2017 года, 16:28
Сотрудники Курземского регионального управления полиции (Лиепайский участок) по подозрению в серии карманных краж в городских автобусах задержали двух женщин. По предположению следствия, они промышляли в общественном транспорте больше месяца, а их жертвами были, в основном, пожилые люди.
Одна из подозреваемых отвлекала внимание жертвы, а вторая тем временем похищала кошелек.
На данный момент к женщинам 1978 и 1981 г.р. применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Если вы опознали в них своих обидчиц, просьба сообщать в полицию по телефону 110 или обращаться в Лиепайский участок на ул. Бариню, 3.