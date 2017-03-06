Происшествия |

Вечером 3 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в окрестности Эспланады, где потерялась пожилая женщина, сообщает портал Riga.lv.

Прибывших на место полицейских встретил охранник одной из гостиниц, который указал на женщину. Старушка не ориентировалась в пространстве, не могла назвать ни имени, ни года рождения. Чтобы убедиться, что с ней все в порядке, на место вызвали бригаду «скорой».

Еще до приезда «скорой» поступила информация, что незадолго до происшествия родственники сообщили о некой пропавшей пожилой женщине. В результате проверки данных выяснилось, что найденная в беспомощном состоянии старушка и есть та пропавшая 88-летняя рижанка.

Вскоре прибыли медики, которые приняли решение госпитализировать женщину. Об этом проинформированы ее родственники.

фото: Рижская муниципальная полиция