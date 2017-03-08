Происшествия |

Утром 8 марта сотрудники одного из цветочных магазинов в Улброке констатировали, что ночью у них побывали воры, которые похитили все до единой розы, доставленные специально к Женскому дню. Что характерно: на другие цветы воры вообще не обратили внимание.

Об этом происшествии сообщила Госполиция на своем аккаунте в Facebook.

Прибывшие по вызову сотрудники Саласпилсского участка полиции установили, что сумма ущерба составляет около 1 600 евро, однако точная сумма еще не названа. Отмечается, что в киоске не было сигнализации, поэтому точное время, когда было совершено преступление, еще предстоит установить.

За такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет или кратковременное лишение свободы, денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.

Свидетелей кражи, а также всех, кто владеет информацией о преступлении, полиция просит обращаться по телефонам: 67895239 или 110.