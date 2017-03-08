Происшествия |

26-летняя жительница Литвы Ева Страуздаускайте (1991 г.р.) пропала без вести 5 марта, в 21.00 в Литве. Известно, что в этот день молодая женщина на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 выехала из Плунге в Вильнюс, сообщает Bezvests.lv. После того как Ева проехала Каунас, связь с ней прервалась, ее телефон выключен.

6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе (Литва). Девушки в нем уже не было. 6 марта, в 10:55 каунасская полиция сообщила, что девушку ищут на территории от Бачконис в сторону Электренай.

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы длинные, светлые. Была одета в серый спортивный костюм и короткую черную куртку.

Близкие пропавшей 5 марта Евы Страздаускайте заявили, что не пожалеют денег на то, чтобы вновь ее увидеть. Однако до утра среды полиция, к сожалению, не могла рассказать близким обнадеживающих новостей. Продолжается интенсивный поиск, который расширился до международного.

Идет опрос свидетелей, собирается материал видеорегистратора, видеозаписи с автозаправок, прочесываются обочины и леса. Хотя уже после первой ночи с пропажи девушки объявлен розыск, а полиция взяла след через три часа после последнего ее общения с близкими, версий несколько. Основной версией считается версия похищения.

Этим полиция объясняет и предание информации о расследовании гласности: если работают преступники, необходимо не вызывать опасность для жизни Е.Страздаускайте. После первых новостей о пропаже девушки в комиссариате Плунге к поиску подключилась полиция Каунасского и Вильнюсского округов. После того, как проследили за ее последними телефонными контактами, автомобиль девушки Audi A7 был обнаружен в Йонавском районе, в лесу, неподалеку от местечка Жеймяй. Полиция поделилась фотографией машины. Во вторник расследование переняло бюро криминальной полиции.

Поиск ведется уже и за пределами Литвы, однако пока новостей нет. Близкие девушки обратились к людям и предлагают 10 000 евро тому, кто знает, где находится их дочь или владеет информацией, которая поможет ее найти.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить в полицию 110 или Bezvests.lv - 220 084 084. Можно звонить и в Литовский центр помощи семьям пропавших без вести людей +370 65298187. Огромная просьба ко всем ,eсли владеете какой либо информацией о пропавшей девушке пишитe: info@bezvests.lv, или в Литву - centras@missing.lt, natalja@missing.lt.