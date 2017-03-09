Происшествия |

В августе прошлого года латвийскую общественность потрясла новость о человеческой жестокости. Отец девятерых детей цыганской национальности по имени Рустам, плеснул кипятком в лицо своему 12-летнему сыну и два дня запрещал вызывать "скорую помощь". Родственникам все же удалось сообщить полиции об этом и обидчика изолировали от семьи. Теперь же самого мужчину постигла печальная участь - за несколько дней до судебного процесса, мужчина повесился.

Как сообщает программа LNT "Degpunktā", в августе прошлого года местной полиции удалось добиться запрета на приближение насильника к семье. Мужчина этот запрет в конце прошлого года нарушил, а узнав, что вскоре состоится суд над ним - материалы дела были переданы прокуратуре и через несколько дней должен был состояться судебный процесс, обидчик семьи и на тот момент подозреваемый покончил с собой, путем повешения на столбе. В связи с чем все начатые ранее уголовные процессы прекращены.

Как сообщалось, трагические события произошли в Слампской волости недалеко от Тукумса. Мужчина не захотел уступить 12-летнему сыну, который тоже, как и отец, захотел попить чаю, и наотмашь ударил по электрочайнику с кипящей водой, которая от удара вылилась на ребенка.

С открытой раной на лице и груди мальчик два дня страдал от невыносимых болей и только тогда, когда был близок к тому, чтобы впасть в бессознательное состояние, вмешались родственники, которые отвезли ребенка к врачу, после чего он был отправлен в Рижскую больницу. О случившемся была проинформирована полиция.

Источник: la.lv; видео LNT „Degpunktā”