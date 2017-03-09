Паводки на Даугаве: ситуация изменилась очень незначительно
Происшествия | 9 марта 2017 года, 12:15
Ситуация с паводком на Даугаве в районе Даугавпилса ночью не изменилась, сообщил заместитель исполнительного директора самоуправления Даугавпилсского края Александр Айзбалтс.
Уровень воды в реке составлял утром 5,87 см, что на 4 см меньше, чем вечером. Ледовые заторы за Ницгале не сдвинулись с места, воды реки затапливают все новые поймы.
Даугава отрезала от внешнего мира четыре поселка, в которых живут 25 человек, а также затопила два дачных кооператива.