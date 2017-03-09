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Сотрудники Управления таможни и Управления таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) раскрыли несколько крупных контрабандных поставок психотропных веществ из Кении, которые организовали граждане Сомали, имеющие статус беженцев в Австрии и Словении, сообщила представитель СГД Алена Зандере.

Первая посылка была обнаружена в грузе, прибывшем в Латвию авиарейсом из Турции. Груз состоял из 21 картонной коробки с сушеными листьями хны общим весом 432 кг.

Образец, изъятый в рамках уголовного процесса, направили на химическую экспертизу. Заключение эксперта лаборатории таможни подтвердило, что изъятое вещество является растительным продуктом "catha edulis" или "khat", обладающим психотропным воздействием.

В тот же день сотрудники Управления таможни СГД в аэропорту "Рига" проверили еще одну посылку из Кении, в которой, согласно документам, находились сушеные листья хны весом 44 кг. В ходе проверки установлено, что продукт растительного происхождения, находившийся в посылке, визуально похож на продукт, обнаруженный в посылке весом 432 кг.

Образцы содержимого в рамках уголовного процесса направили на экспертизу.

По факту обнаружения двух подозрительных посылок Управление таможенной полиции начало уголовный процесс о возможном перемещении психотропных веществ в крупных объемах через границу Латвии.

Три дня спустя на одном из таможенных складов в аэропорту "Рига" сотрудники СГД обнаружили еще одну посылку из Кении весом 106 кг. В накладной указывалось, что в посылке находятся бытовые товары, однако в ходе осмотра содержимого установлено, что в посылке находится продукт растительного происхождения, визуально похожий на изъятые ранее.

В тот же день по подозрению в контрабанде психотропных веществ были задержаны три лица. Двоих из них арестовали, к третьему применили меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Общий вес изъятых психотропных веществ составил 582 кг, их стоимость на черном рынке может достигать 500 тыс. евро.

Фото: LETA/VID