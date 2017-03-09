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Суд Рижского района за публикацию в интернете видео, содержащего кадры возможного изнасилования, приговорил 23-летнего мужчину к административному штрафу в размере 200 евро.

Мужчина в своей социальной сети Instagram выложил видео, на котором изображено, как он сам и его друг, возможно, насилуют девушку. Спустя две недели после роковой ночи, 9 февраля, молодых людей арестовали. В местах лишения свободы они находятся и по сей день.

Напомним, как уже писал Mixnews, ранее в социальной сети Instagram появились фото и видео сексуального содержания, на которых двое парней занимаются сексом с девушкой.

Некий пользователь соцсети утверждал, что это было изнасилование.

По данному делу начат уголовный процесс за изнасилование, совершенное в группе. За это может грозить тюремный срок от 5 до 12 лет. Также начат уголовный процесс за сексуальное насилие, совершенное в группе. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет либо пожизненный срок.

Ни один из подозреваемых ранее не был судим.