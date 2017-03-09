В Риге задержана пьяная няня с младенцем: женщина лежала на обочине (1)

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Происшествия | 9 марта 2017 года, 15:50

Вчера полиция самоуправления Риги задержала на улице основательно пьяную няню с ребенком, сообщили в муниципальной полиции.

Полиция получила вызов в Агенсканлнс, где прохожая заметила лежавшую на улице рядом с детской коляской женщину.

Очевидица рассказала, что пьяная женщина везла коляску, спотыкаясь и падая.

Ребенок никаких повреждений не получил, а 48-летняя женщина рассказала, что подрабатывает няней. Полицейские созвонились с матерью маленькой девочки, которая обещала быстро приехать.

Пьяная няня упала, и полицейским пришлось вызвать скорую помощь. Позже приехала и мать ребенка. По ее словам, при приеме няни на работу ничто не свидетельствовало о том, что у нее есть проблемы с алкоголем.

В дежурной части полиции был проведен тест на алкоголь. Степень опьянения няни составила 2,38 промилле. Оформлен протокол административного нарушения, женщина оштрафована на 50 евро.

Комментарии 1
Artur44 минуты назад
Это жопа, полная жопа. Имя и фамилию няни в студию, чтобы все были в курсе!
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