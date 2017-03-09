Происшествия |

Вчера полиция самоуправления Риги задержала на улице основательно пьяную няню с ребенком, сообщили в муниципальной полиции.

Полиция получила вызов в Агенсканлнс, где прохожая заметила лежавшую на улице рядом с детской коляской женщину.

Очевидица рассказала, что пьяная женщина везла коляску, спотыкаясь и падая.

Ребенок никаких повреждений не получил, а 48-летняя женщина рассказала, что подрабатывает няней. Полицейские созвонились с матерью маленькой девочки, которая обещала быстро приехать.

Пьяная няня упала, и полицейским пришлось вызвать скорую помощь. Позже приехала и мать ребенка. По ее словам, при приеме няни на работу ничто не свидетельствовало о том, что у нее есть проблемы с алкоголем.

В дежурной части полиции был проведен тест на алкоголь. Степень опьянения няни составила 2,38 промилле. Оформлен протокол административного нарушения, женщина оштрафована на 50 евро.